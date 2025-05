Del Piero: “Da oggi chiamatemi mister…”. E i tifosi della Juve impazziscono sui social

20/05/2025 | 23:57:46

Alessandro Del Piero è un nuovo allenatore. L’ex stella della Juventus, oggi ha sostenuto l’esame a Coverciano, prendendo il patentino per poter allenare. Lo annuncia sui social lo stesso ex numero 10 bianconero: “Da oggi potete anche chiamarmi “Mister”…Grazie alla FIGC e a tutti i docenti che mi hanno accompagnato in questo Corso, sono riconoscente a tutte le persone che hanno collaborato e condiviso con me questo importante percorso formativo.

E un grazie speciale ai miei figli e a mia moglie per il supporto che mi hanno dato in questi anni di studio e per la bellissima sorpresa che mi hanno fatto oggi a Firenze, presentandosi alla discussione della mia tesi, che racchiude una parte importante delle mie esperienze professionali e umane, e la mia visione del calcio e del ruolo dell’allenatore. Grazie!”.

E i tifosi della Juventus, sui social, sono letteralmente impazziti alla notizia. Ovviamente, i commenti a diventare il nuovo allenatore della Signora sono a migliaia. Un sogno, per i tifosi della Juve, rivedere il loro idolo, anche nelle vesti di allenatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Del Piero (@alessandrodelpiero)

Foto: Instagram Del Piero