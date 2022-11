Del Piero a Neymar: “Se hai bisogno di una caviglia, ti presto la mia”

Alessandro Del Piero ha voluto far sentire la propria vicinanza a Neymar, che è costretto a stare fermo ai box a causa del brutto infortunio alla caviglia rimediato contro la Serbia. L’ex attaccante della Juventus, infatti, ha scherzosamente dichiarato: “Neymar, amico mio, se hai bisogno di una caviglia, sono felice di condividere la mia con te”. Anche l’ex Juventus non vede l’ora di vedere il fenomeno brasiliano in campo.

foto: Facebook personale