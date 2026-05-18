Deiola saluta Pavoletti: “Sei stato un punto di riferimento, hai lottato fino all’ultimo minuto”

18/05/2026 | 18:25:35

Alessandro Deiola saluta Pavoletti sui social: “Abbiamo condiviso gioie immense – ha esordito il calciatore – momenti difficili, delusioni che facevano male e salvezze conquistate con il cuore, discussioni accese e abbracci sinceri. Ma una cosa non è mai mancata – ha proseguito – la voglia di remare sempre dalla stessa parte, mettendo davanti a tutto il bene della squadra e del gruppo. Sei stato un punto di riferimento nei momenti belli e soprattutto in quelli più complicati, uno di quelli che non si è mai tirato indietro, che ha sempre lottato fino all’ultimo minuto”.

Foto: Instagram Cagliari