Deiola: “Pisacane allenatore top. Trasmette sempre passione ed entusiasmo”

13/10/2025 | 21:10:47

Alessandro Dieiola, giocatore del Cagliari, ha parlato a L’Unione Sarda in merito all’ allenatore Fabio Pisacane, che ha avuto anche come compagno di squadra.

Le sue parole: “Cambia solo il ruolo, ma l’entusiasmo che cerca di trasmettere Pisacane è sempre quello. Ho giocato con lui per sei anni, abbiamo condiviso molto, ma vi assicuro che si è preparato tanto, anche se ha poca esperienza non tralascia alcun dettaglio. Ha giocato a Cagliari, conosce l’ambiente, è l’uomo giusto”

Infine anche un commento sul mondo dei social, cosa sempre d’attualità di questi tempi: “Fino a un paio d’anni fa era una cosa che mi faceva soffrire tanto – ha proseguito Deiola – ci davo veramente molto peso. Poi ho iniziato a bilanciare la cosa, non mi interessa più, chi se ne frega, nel calcio un giorno va male e un giorno benissimo, è una bilancia che va su e giù. Meglio lasciar perdere. Certe critiche possono destabilizzarti tanto, devi circondarti di persone che ti diano cariche positive e pensare ad altro”.

Foto: sito Cagliari