Deiola dopo il rinnovo: “Sono pronto a dare ancora tutto me stesso per rappresentare al meglio il Cagliari”

Alessandro Deiola, centrocampista del Cagliari, ha commentato così ai microfoni dei canali ufficiali del club la notizia del suo rinnovo fino al 2029: “Mi riempie di orgoglio, mi rende felice per quello che rappresenta questa maglia e per il sogno che inseguivo da bambino. Continuare a lavorare e inseguirlo con questi colori è un onore, mi riempie di responsabilità. Sono pronto a dare ancora tutto me stesso per rappresentare al meglio il Cagliari e portarlo il più in alto possibile. Sono veramente emozionato, mi emoziona perché sono cresciuto qua nelle giovanili. Pensare di essere arrivato qui è veramente motivo di orgoglio. Il fatto di non arrendermi è sempre stato parte di me e inseguire quel sogno che si realizzava è sempre stata parte di me e continuo a lavorare cercando di mettermi sempre a disposizione, provando a fare il meglio per arrivare dove sono adesso”.

Poi ha proseguito: “Dalle difficoltà ne sono sempre uscito e ne siamo sempre usciti con questa squadra perché l’amore che c’è è più grande di tutto. Quello che cerchiamo di spiegare ai ragazzi che arrivano è di giocare per una terra, per un popolo che ogni domenica rischia di gestire la settimana in base a quello che facciamo noi in campo. Il segnale che dobbiamo mandare a chi arriva è di rappresentare veramente con tutto se stesso questa maglia per tutta la gente che ci viene a tifare e ci sostiene”.

Infine, sui suoi momenti con la maglia del Cagliari: “Sicuramente il primo gol sotto la Nord all’esordio in campionato è stato un qualcosa di magnifico che ancora oggi mi mette i brividi. C’è stata la delusione purtroppo che abbiamo provato a Venezia, ma sono stati di più i momenti felici e le difficoltà dalle quali siamo usciti. L’anno dopo ci siamo rimboccati le maniche e siamo saliti subito in Serie A, portando grande gioia alla nostra gente che era delusa dalla retrocessione. Quello era il nostro compito. L’anno scorso c’è stata un’altra salvezza incredibile. Spero che d’ora in avanti continui a essere così, vivendo momenti di felicità per noi, ma soprattutto per il popolo rossoblù che se lo merita”.

Foto: Instagram Cagliari