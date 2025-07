Deiola: “Con Pisacane eravamo legati già da giocatori. L’obiettivo è fare uno step in più”

17/07/2025 | 16:31:04

Il centrocampista del Cagliari Alessandro Deiola ha parlato in conferenza stampa dal ritiro degli isolani, partendo dal rapporto con il nuovo tecnico Pisacane: “Avendolo avuto come compagno per sei stagioni, è stato il mio primo compagno di stanza e da subito si era creato un ottimo legame. Credo che il rapporto che c’era già in precedenza possa aiutare tanto. Ci conosciamo benissimo, so quali sono i suoi valori e le sue richieste. Sono a disposizione e pronto a dare il massimo per tutto quello che ci chiederà. Sono contento di poterlo trovare come allenatore e sono pronto ad affrontare questa nuova battaglia insieme a lui”. Sugli obiettivi: “Quello che vogliamo provare a fare è cercare di portare il Cagliari più in alto possibile e fare uno step in più rispetto al lottare fino all’ultima giornata. Ogni anno questo è l’obiettivo principale. Poi sappiamo benissimo quanto può essere difficile e complicato e vogliamo prepararci al meglio per affrontare eventuali momenti di difficoltà”. Sulle gerarchie: “Il capitano è Pavoletti e abbiamo grande rispetto per lui, ma ci tengo a precisare che questa è una squadra dove il gruppo è la vera forza. Il capitano dichiarato è Pavo, ma le decisioni le prendiamo tutti insieme”.

Foto: Instagram Cagliari