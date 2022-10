DEGLI INNOCENTI, L’EREDE DI ASLLANI A EMPOLI

L’Empoli non è nuova a lanciare tantissimi giovani, grazie a una Primavera più importanti d’Italia, campione d’Italia nel 2021 e sempre tra le protagoniste tra le giovanili italiane.

In casa toscana, abituata a giocare con i giovani, ha esordito in Serie A, nella sfida di venerdì contro la Juventus, il giovane playmaker, Duccio Degli Innocenti.

Nato a Montevarchi, nell’aprile 2003, Degli Innocenti è stato tra i grandissimi protaginisti della Primavera empolese in passato e da questa stagione è in prima squadra con Paolo Zanetti, anche se ancora non era sceso in campo in massima serie. Aveva esordito in prima squadra in Coppa Italia, nella partita persa 2-1 contro la SPAL ai supplementari, lo scorso agosto.

In Primavera con mister Buscè, dopo la vittoria dello scudetto nel 2021, ha dimostrato doti da leader, tanta freddezza e visione di gioco. Nella stagione 2021-22, ha trascinato la Primavera alla salvezza e dopo l’Europeo Under 19 in Slovacchia, Paolo Zanetti non gli ha concesso riposo, anzi. E’ arrivata immediata la convocazione per il ritiro precampionato. Nei primi due test amichevoli ha giocato per un tempo. La strada per essere titolare è ancora molto lunga, ma Degli Innocenti sta convincendo poco alla volta il tecnico, che magari potrebbe schierarlo prossimamente anche dall’inizio, ma soprattutto per più minuti, visto che con la Juve, a risultato ormai acquisito, è stata più che altro una passerella di 2 minuti la sua.

In Primavera i suoi numeri sono esaltatni, considerando il suo ruolo, quello di regista. In due stagioni, ha collezionato 59 presenze, con uno score di 12 gol e 4 assist, non male per un mediano, con caratteristiche di regista. Come detto, ha vinto lo scudetto da protagonista nel 2020-21.

E’ un giocatore che è cresciuto nel settore giovanile dei toscani, dall’Under 15, passando per l’Under 17. E’ uno dei talenti più seguiti nel panorama nazionale, viste le sue doti da regista.

Degli Innocenti è solo l’ultimo di diversi centrocampisti che l’Empoli ha lanciato negli ultimi anni. Hamed a Junior Traorè, passando per Francesco Donati e Marco Curto, fino allo stesso Viti, ma relativi al centrocampo, da Dioussé, a Ricci ad Asllani. Degli Innocenti deve raccogliere una pesante eredità in mezzo al campo in casa Empoli, ma ha le qualità per poter non far rimpiabgere il vuoto lasciato da Asllani, passato all’Inter in estate.

Per ora, solo 2 minuti per lui in massima serie contro la Juve, un esordio in una serata amara per l’Empoli, ma per Degli Innocenti il futuro appare roseo e l’Empoli si dimostra ancora una volta una società maestra a lanciare tantissimi talenti e a lavorare con i giovani.

Foto: twitter Empoli