Degenek (difensore Australia): “Messi è umano come tutti. Nell’Argentina c’è solo un Messi, non 11”

In conferenza stampa, Milos Degenek, terzino destro dell’Australia, ha parlato degli ottavi di finale contro l’Argentina, dichiarando di non avere alcun timore di incontrare l’Albiceleste e, soprattutto, di incontrare Lionel Messi: “Non ci sono 11 Messi nell’Argentina, gioca solamente un Messi. Lionel è un essere umano come tutti gli altri, non c’è nulla di diverso”.

Foto: Instagram Degenek