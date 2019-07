Defrel escluso dai convocati della Roma: lo aspetta il Cagliari

Gregoire Defrel è sempre più vicino al Cagliari. L’attaccante ex Sassuolo e Sampdoria, infatti, è stato escluso dai convocati della Roma in vista dell’amichevole in programma con il Perugia. Assente anche Pastore, ma per problemi fisici. Un ulteriore segnale dello stato avanzato della trattativa in corso tra i giallorossi e i sardi, dopo l’ammissione arrivata dallo stesso presidente Giulini a margine della compilazione dei calendari.

Foto Twitter Sampdoria