Defrel, è ufficiale il ritorno al Sassuolo. Il comunicato

Gregoire Defrel torna al Sassuolo dopo un giro sulle montagne russe con tre club tenuti sul filo. L’attaccante classe ’91 lascia la Roma e torna in neroverde in prestito con obbligo di riscatto. Di seguito il comunicato ufficiale: “L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: DEFREL Gregoire (’91, attaccante), acquisito a titolo di prestito con obbligo di riscatto dalla A.S. Roma”.

Foto: sito ufficiale Sassuolo