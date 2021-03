Defoe consiglia Kane: “Se vuole vincere deve lasciare presto il Tottenham”

Jermain Defoe, bandiera storica del Tottenham ed ex attaccante della Nazionale inglese, ha consigliato l’attuale stella degli Spurs, Harry Kane, sul fatto che se vuole vincere debba lasciare il Tottenham.

Queste le sue parole a TalkSPORT: “Kane? E’ uno degli attaccanti più forti e completi d’Europa. E’ chiaro che punta a vincere grandi trofei, ci era andato vicino nel 2019 con la finale di Champions con il Liverpool. Ma se vuole vincere dei trofei, Harry deve lasciare quanto prima gli Spurs. Lo so, che non dovrei essere io a dirglielo, visto che sono legato al Tottenham come lo è lui. Ma se per me il Tottenham era un punto di arrivo, il massimo della mia carriera, per Kane può essere un punto di partenza”.

Foto: Twitter @PintsandPyro