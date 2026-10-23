Deeney punge Amorim: “Mi chiedo se sappia cosa sta facendo al Milan”

23/10/2026 | 17:20:47

L’ex attaccante del Watford Troy Deeney ha commentato così a CBS Sports il momento del Milan di Amorim: “Quando vedi prestazioni del genere legate al turnover, inizi a chiederti se l’allenatore sappia davvero cosa sta facendo. E credo sia un peccato, perché lo considero un ottimo allenatore per le idee e la filosofia che ha; tuttavia, per tenere tutti dalla tua parte devi vincere e bisogna vedere prestazioni con una certa continuità, cosa che purtroppo, in questo momento, non si sta vedendo”.

foto x milan