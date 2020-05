Deeney contro la ripresa della Premier: “Non voglio mettere a rischio la mia famiglia”

Tramite una Stories sul proprio profilo Instagram, Troy Deeney, capitano e attaccante del Watford, ha espresso il suo malumore nei confronti della ripresa della Premier League: “Non sto parlando di calcio in questo momento, ma della salute della mia famiglia. Se sento di non potermi prendere cura della mia famiglia, non lo farò. Non voglio mettere a rischio la mia famiglia. Cosa faranno? Mi prenderanno i soldi? Sono già stato al verde in passato, quindi non ho paura. Si parla di giocare fino al 2021 senza tifosi. Non è sicuro per loro ma perché dovrebbero esserlo per i giocatori?”

Foto: The Sun