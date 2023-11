Dedic: “Servirà tanta concentrazione. Roma? Non so nulla, ma la Serie A è un campionato interessante”

Il calciatore del Salisburgo Amar Dedic ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l’Inter. Ecco le sue parole:

“Sappiamo che giocheremo una partita difficile, come tutte quelle in Champions. Conosciamo la qualità dell’avversario e dovrà funzionare tutto affinché si possa fare risultato. Abbiamo visto a San Siro di poter mettere in difficoltà l’Inter e cercheremo di farlo anche domani. Le partite di Champions ci danno una motivazione in più, anche se noi giocatori non facciamo differenza in base alla competizione, ma in Champions è evidente che ci sia qualcosa di speciale. Dovremo mantenere la concentrazione sempre alta, a questo livello ogni errore viene punito e se non sei concentrato puoi prendere gol in qualsiasi momento”.

Sull’accostamento alla Roma: “Non so assolutamente niente, ma la Serie A è un campionato di alto livello e interessante per un giovane come me. Ma la mia concentrazione è tutta sul Salisburgo in questo momento: la gara di domani è la cosa più importante”.

Foto: Instagram Dedic