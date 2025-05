Deco: “Yamal non ha molti eguali. Può arrivare a essere uno dei più grandi della storia”

06/05/2025 | 20:55:48

Il ds del Barcellona Deco ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida contro l’Inter valevole per la semifinale di ritorno di Champions League, soffermandosi su Lamine Yamal: “Al di là della sua qualità, che non ha molti eguali, ha una grande maturità e non si spaventa mai. Per chiunque piaccia il calcio è bello vedere un giocatore del suo livello. Sicuramente può arrivare ad essere tra i più grandi della storia”.

Foto: Instagram Barcellona