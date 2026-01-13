Deco: “Siamo concentrati sul Barcellona, ma l’esonero di Xabi Alonso mi ha sorpreso. E’ passato poco tempo”

13/01/2026 | 13:30:05

Il ds del Barcellona, Deco, ha parlato a RAC1, dove è stato intercettato anche su un commento dell’esonero di Xabi Alonso in casa dei rivali del Real Madrid.

Queste le sue parole: “Ci concentriamo su ciò che è il nostro. Non pensiamo a cosa succede in altri club, ma con la pressione nel Barcellona e nel Real Madrid è sempre complicato e quando i risultati non arrivano, gli allenatori sono i primi ad essere colpiti. È un po’ sorprendente perché è passato poco tempo. Ha perso la Supercoppa, ma in LaLiga è a quattro punti dalla vetta ed è messo bene bene in Champions. Ma preferisco non commentare dall’esterno e non mi piace perché non so cosa succede nella vita di tutti i giorni. Non sono problemi nostri. Quando mi chiedi di Hansi Flick, le sensazioni dicevano molto, più dei numeri. Con Hansi sapevamo che sarebbe tornato il bel momento. Inoltre, guardavo alcune statistiche, Flick aveva gli stessi numeri al primo anno con noi, cosa avremmo dovuto fare, esonerarlo?”.

Su Arbeloa, il nuovo allenatore della squadra bianca, ha detto: “Non so se Arbeloa sia un buon allenatore. Non lo conosco. Non so se sia definitivo o meno e non voglio dilungarmi troppo a parlare del Real Madrid”.

Foto: sito Barcellona