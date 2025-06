Deco scopre le carte: “Szczesny rinnova, Nico Williams? Se ci sono le condizioni, lo prendiamo”

22/06/2025 | 10:54:55

Il Barcellona ha iniziato a muovere i fili del proprio mercato estivo, e stavolta lo fa in modo trasparente, senza giri di parole. A dettare la linea è Deco, direttore sportivo blaugrana, intervenuto in un’intervista a La Vanguardia. Le idee sono chiare, i nomi pure. E le conferme non mancano. Partendo dalla porta, Deco ha messo fine ai dubbi su Szczesny, ormai destinato a vestire i colori del Barça nonostante la folta concorrenza interna: “Se rinnoverà? Sì, rinnova”, ha detto secco, blindando di fatto l’ex Juve, al netto dell’arrivo di Joan Garcia dall’Espanyol e della presenza di Ter Stegen e Iñaki Peña. Ma il vero centro del discorso è un altro, e porta il nome di Nico Williams. L’esterno dell’Athletic è tornato con forza nei radar catalani dopo il tentativo fallito della scorsa estate: “C’è un criterio chiaro affinché un giocatore possa venire al Barça: deve credere nel progetto. L’anno scorso non si è concretizzato il trasferimento di Nico, anche perché in quel momento per me era più prioritaria l’operazione Dani Olmo. Ma oggi sia lui sia altri dimostrano di voler venire”. La volontà non manca, ma il Barcellona deve fare i conti con un tetto salariale rigido. Deco è chiaro anche su questo punto: “Per acquistare un giocatore bisogna seguire i passaggi corretti. Prima si parla con i suoi agenti, poi si valutano le questioni contrattuali e infine si verifica se il club è disposto a trattare o pretende il pagamento della clausola”. Nel caso di Nico, le regole sono fissate: la clausola è da 58 milioni di euro. “Ci siamo incontrati con il suo agente per capire cosa vuole il giocatore – ha aggiunto Deco – e da lì vedremo se sarà possibile”.

Foto: instagram Nico Williams