Deco: “Ritorno di Neymar? Per il Barcellona non è il momento di pensare a lui”

Neymar di nuovo al Barcellona? Il direttore sportivo dei catalani, Deco, ha però parlato ieri sera del possibile affare, facendo capire che il fantasista carioca non è nei piani del club: “Neymar è stato un fenomeno che è passato di qui, ha fatto quello che ha fatto, ha vinto quello che ha vinto. A volte queste storie non si ripetono o possono ripetersi, non si sa mai, ma penso che questo non sia il momento per il Barcellona di pensare a Neymar o per lui di pensare a questo ritorno”.

Foto: Instagram Deco