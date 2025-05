Deco: “Rinnovo Yamal? Arriverà, non vedo problemi”

13/05/2025 | 19:40:52

Durante l’intervista concessa a ESPN, il direttore sportivo del Barcellona, Deco, ha così parlato del rinnovo di Lamine Yamal: “Un giocatore deve essere felice dove si trova, ma non vedo un posto migliore per Lamine. Il ragazzo è cresciuto qui, è di qui. Questa generazione ha la possibilità di fare la storia. Mettendomi nei suoi panni, vorrei restare, farne parte. Non vedo alcun problema, soprattutto perché ha già un contratto. Il rinnovo arriverà”.

Foto: Instagram Barcellona