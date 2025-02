Deco: “Per Yamal, il Barcellona è il posto migliore. Sta a noi dargli un futuro solido”

Deco, direttore sportivo del Barcellona, in un’intervista a Sport ha ribadito l’importanza di Lamine Yamal per il progetto catalano.

Queste le sue parole: “Yamal è un calciatore cresciuto qui, come Gavi e Cubarsí. Non vedo un posto migliore per loro che il Barcellona. Lamine è felice qui, ha la famiglia, gli amici e ama il club. Sta a noi fare il possibile per farlo restare e assicurargli un futuro solido. È un giocatore chiave e non ha prezzo. Non ascolteremo offerte”.

Foto: Instagram Barcellona