Deco elogia Yamal: “È un fenomeno, può diventare il migliore al mondo”

06/07/2025 | 18:41:34

In un’intervista rilasciata oggi a Mundo Deportivo, il direttore sportivo del Barcellona, Deco, ha speso parole importanti per Lamine Yamal, stella del club blaugrana e della nazionale spagnola. “Lamine Yamal è un fenomeno, un fenomeno. Essere il migliore del mondo dipende da lui”, ha dichiarato l’ex centrocampista portoghese, sottolineando l’enorme potenziale del giovane talento classe 2007. Deco ha poi tracciato un parallelo con un’altra icona del calcio moderno: “L’inizio di Lamine è molto simile a quello di Neymar”, spiegando come l’ambiente catalano sia ideale per la sua crescita: “Al Barcellona sarà in competizione con il Real Madrid per i campionati dei prossimi anni, e si trova nel miglior posto possibile per lottare, nel miglior contesto”. Infine, ha evidenziato anche la maturità precoce di Yamal: “La vita lo ha aiutato a maturare così come è. Ora ha più responsabilità come giocatore, ma ha anche l’età che ha”.

Foto: Instagram Yamal