Deco (ds Barcellona): “De Jong vicino al rinnovo. Nico Williams? Nessun giocatore può condizionarci”

30/09/2025 | 10:58:50

Il DS del Barcellona, Anderson Luís de Souza, conosciuto come Deco, ha parlato in un’intervista a Mundo Deportivo del possibile rinnovo di De Jong e del “caso” Nico Williams di questa estate. Queste le sue parole:

“Cosa manca affinché De Jong firmi il rinnovo? Stiamo parlando. Frenkie si sta godendo molto il fatto di essere qui. La maturità a tutti i livelli, con la famiglia e nella squadra… se sei un giocatore con carattere, non vuoi restare solo per essere a Barcellona, ma perché vuoi competere per titoli, e lui vede che può farlo. Lo vede e vuole continuare a stare qui. Nel club lo consideriamo un giocatore fondamentale per il progetto attuale e per i prossimi anni, quindi credo che riusciremo a concludere le trattative. Il rinnovo lo vedo vicino? Sì. Nico Williams? Se un grande giocatore come Nico ci propone di venire, quando l’agente ci contatta ne parliamo, ed è stato così. Il calcio è così: il giocatore, per qualsiasi motivo, non voleva le condizioni proposte, l’agente ha i suoi interessi e noi non sappiamo come stiano realmente le cose, ma non c’è alcuna polemica. È una questione molto semplice. Perché non è arrivato? Non c’è stato nessun errore, semplicemente abbiamo posto le condizioni del club. Poi bisogna passare alle trattative scritte e ai contratti, e noi abbiamo detto che non accettavamo le condizioni che ci proponevano, perché nessun giocatore può condizionarci. Abbiamo dato un termine per rispondere, non hanno risposto, hanno seguito la loro strada e noi la nostra. È molto semplice: se vuoi negoziare, dimmi tutto ciò di cui hai bisogno e ciò che vuoi e non cambiare idea dopo. Ecco tutto. Non parlerò più di questo argomento: se n’è parlato troppo, troppe sciocchezze anche da parte del Bilbao.”

Foto: Instagram Deco