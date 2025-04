Deco conferma Szczesny: “Siamo soddisfatti, resterà al Barcellona”

Il futuro di Szczesny può essere ancora al Barcellona. Lo ha confermato a Dazn il ds dei catalani, Deco, che ha parlato del portiere polacco, ex Juventus.

Queste le sue parole: “Szczesny è un portiere con grande esperienza. Abbiamo avuto l’occasione di prenderlo per una di quelle casualità del calcio. Era un giocatore che sapevamo avrebbe potuto dare molto. Il merito poi va agli allenatori e ai giocatori per il lavoro quotidiano. Siamo contenti di lui e sicuramente resterà con noi anche la prossima stagione”.

Sul rendimento della squadra:

“A inizio stagione l’obiettivo era lottare per i titoli. Non accettiamo altro. Ora siamo in un buon momento, con fiducia e quasi tutti disponibili. Vincere o perdere fa parte del processo. L’importante è competere, e finora ci siamo riusciti.”

Infine, sui problemi legati agli orari delle partite:

“Facciamo sempre richieste per modificare gli orari, a volte ci ascoltano e altre no. In Champions ci siamo sentiti poco protetti su questo fronte. Ad esempio, la gara con il Valladolid doveva essere domenica ed è stata spostata a sabato. Avevamo chiesto le 18:30, ma la Liga ha deciso diversamente.”

