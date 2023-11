Deco chiude il caso Gundogan: “Ne hanno discusso con lo spogliatoio, non ci sono problemi”

Il direttore sportivo del Barcellona, intercettato dai media a margine di un evento dedicato a Bojan, ha espresso il proprio parere sulle dichiarazioni post-Clasico di Gundogan. Il centrocampista tedesco aveva posto l’accento sulla sconfitta contro il Real Madrid sottolineando che non era arrivato in blaugrana per perdere partite del genere. Il dirigente ha però chiuso ogni tipo di discorso: “Ne hanno discusso e risolto con lo spogliatoio, non c’è problema”.

Foto: Twitter Barcellona