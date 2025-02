Deco: “Araujo rimarrà per molti anni. Mercato estivo? Il Barça ha già investito, non siamo come il City”

Le parole del direttore sportivo del Barcellona Deco, riguardo gli obiettivi del club, il rinnovo di Araujo e il mercato estivo.

Su Araujo, a gennaio a un passo dalla Juve prima della scelta di rinnovare in blaugrana: “Non puoi avere un giocatore che non è felice. Finisce per essere un problema per la squadra. Ci sono momenti in cui non si gioca e la situazione è difficile da gestire. Ne abbiamo parlato con lui ed era felice. Se in futuro sarà necessario cambiare, potrà comunicarcelo. Non credo che sia quello che vuole. Altrimenti non avrebbe rinnovato. Penso che rimarrà per molti anni.”

Sul mercato estivo: “Ora siamo meno preoccupati di ingaggiare giocatori. Ci sono Paesi dove c’è meno controllo. Il City ha speso più di 200 milioni a gennaio. Non possiamo permettercelo oggi. Né abbiamo bisogno di ingaggiare quattro o cinque giocatori oggi. Abbiamo superato questo punto. Abbiamo comprato tre anni fa, i giocatori che sono arrivati ​​stanno dando risultati e i giovani che erano già molto giovani e sono già importanti si stanno consolidando, come Pedri , Gavi e Ronald ( Araujo ). Siamo contenti perché abbiamo meno preoccupazioni rispetto a prima”.

Sulla Champions: “Noi favoriti? Non credo. Per esserlo, devi essere nei quarti di finale e in semifinale per diversi anni. E non è stato così. Questa stagione dobbiamo fare un passo avanti per migliorare. Non importa quanto entusiasmo ci sia e quanto bene stiamo giocando, il Barça non è un favorito”.

Foto: Instagram Deco