Deco ammette: “Siamo dipendenti da Yamal e Raphinha, dobbiamo trovare altre soluzioni”

15/05/2025 | 15:09:26

Il direttore sportivo del Barcellona Deco ha parlato delle possibili mosse di calciomercato dei blaugrana in estate. Il dirigente non esclude l’arrivo di rinforzi in attacco, per consentire una maggiore rotazione e respiro ai titolarissimi: “Sentiamo una forte dipendenza da Raphinha e Lamine Yamal. Forse abbiamo bisogno di giocatori con un profilo simile, soluzioni per dare loro un po’ di respiro. La rosa è abbastanza equilibrata e anche il nostro centro di allenamento è pieno di ottimi giocatori”.

Foto: Instagram Barcellona