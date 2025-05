Deco: “Al Barcellona piaccioni Luis Diaz e Rashford, rinnoveremo i contratti di Raphinha e Pedri”

22/05/2025 | 19:31:51

Intervistato dalla radio spagnola Rac 1, il ds Deco ha parlato delle mosse di mercato del Barcellona: “Il nostro miglior acquisto? Il rinnovo del contratto di Lamine Yamal. Voglio che vinca il Pallone d’Oro. Abbiamo diversi giocatori che possono riuscirci, e Lamine è uno di questi. Raphinha, vista la stagione che ha disputato, è spettacolare, ma vedremo. Certo, mi piacerebbe che un giocatore del Barcellona vincesse il Pallone d’Oro. Ci piace Luis Diaz e ci piace Rashford, ma non possiamo parlare di giocatori sotto contratto. Per me è molto più importante migliorare quello che abbiamo in casa”. Sui rinnovi: “Probabilmente rinnoveremo i contratti con Pedri, Gavi, Araujo, Raphinha, e probabilmente lo faremo anche con Koundé”.

Foto: Instagram Deco