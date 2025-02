Deco: “Abbiamo parlato con Rashford, ma non è potuto arrivare. Non era una priorità”

Durante l’intervista concessa a Sport, il direttore sportivo del Barcellona, Deco, ha così parlato di Marcus Rashford: “È vero, stavamo parlando di Marcus Rashford ed era un possibile acquisto… ma non è potuto arrivare. Non stavamo cercando disperatamente un acquisto. Non era una priorità”.

Foto: Instagram Manchester United