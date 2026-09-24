Deco: “Abbiamo cercato Lautaro, ma l’Inter ci ha detto che non era in vendita”

24/09/2026 | 19:10:20

Deco ha parlato a Sportitalia dell’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez: “In primo luogo, Lautaro è un idolo dell’Inter e noi abbiamo molto rispetto per questo. Penso che sia un giocatore fantastico, spettacolare, un’icona, una leggenda dell’Inter e il capitano. Noi cerchiamo di fare le cose in modo corretto e chiaro. Poi spesso ci sono speculazioni della stampa, però è vero che poteva essere il giocatore giusto per il Barcellona. Ma quando il nostro presidente ha parlato con il presidente dell’Inter e ha detto che non era in vendita, non abbiamo parlato nè con il giocatore nè con l’agente. Però è vero che lo abbiamo cercato e ci piace molto come giocatore”

foto x inter