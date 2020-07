DECLAN RICE: IL MEDIANO DEGLI HAMMERS CHE FA DELLA FISICITA’ LA SUA ARMA MIGLIORE

Uno dei pezzi pregiati del West Ham è sicuramente il centrocampista classe ’99 Declan Rice. A soli quattordici anni è arrivato tra le fila degli hammers, svincolandosi dal Chelsea che non aveva creduto abbastanza in lui. Rice, firma il suo primo contratto professionistico a dicembre 2015 e debutta poi due anni più tardi: il 21 maggio 2017 nel match vinto per 1-2 contro il Burnley. Da quel match in poi, per lui c’è stata l’ascesa che lo ha portato anche a vestire la maglia della nazionale irlandese nel match amichevole contro la Turchia.

Declan Rice è un mediano, uno di quelli che potremmo definire come vera e propria “diga”a supporto della difesa. Dotato di grande fisicità, si distingue per la sua propensione al sacrificio e al supporto per i propri compagni. Un metro e 85 di altezza, gli consentono di farsi valere in mezzo al campo.

In queste stagione, è stato praticamente onnipresente in campo. Trentasette presenze in altrettante partite per lui, condite da 1 gol e 2 assist. A soli 21 anni, è già un pilastro del West Ham e su di lui non mancano certamente le voci di mercato, tanto che nei mesi scorsi si sono registrate le attenzioni di Chelsea e Manchester United. Il presente ed il futuro sono dalla sua parte, un talento di cui sicuramente si sentirà parlare sempre di più nelle prossime stagioni.

