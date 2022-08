Debutto vincente per Gattuso in Liga. Il Valencia (in 10) batte il Girona 1-0

Comincia con una vittoria l’esperienza in Liga di Gennaro Gattuso. Il suo Valencia si è imposto sul Girona per 1-0, grazie al calcio di rigore trasformato nel primo tempo da Soler.

Prova di carattere e sofferenza per i “pipistrelli”, costretti in 10 per quasi tutto il secondo tempo a causa dell’espulsione comminata a Comert in seguito ad un brutto fallo.

Sorrisi, quindi, per Gattuso, che parte con il piede giusto in campionato.

Foto: sito Valencia