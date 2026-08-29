Debutto da dimenticare per Iniesta: alla prima da allenatore del Gulf United perde 4-3 in Serie B degli Emirati Arabi

29/08/2026 | 10:49:36

Andres Iniesta, storico centrocampista del Barcellona e della Nazionale spagnola, ha scelto, come molti suoi compagni, di intraprendere la strada da allenatore. Dopo gli ultimi anni di carriera passati tra il Giappone, con il Vissel Kobe e gli Emirati Arabi, con gli Emirates, Don Andres ha debuttato, nella giornata di ieri, alla guida del Gulf United, militante nella seconda divisione degli EAU. La partita, rocambolesca e piena di gol, non ha, però, sorriso all’Illusionista, sconfitto 4-3 dall’Al Fujairah.

Foto: X Vissel Kobe