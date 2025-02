Debutto con vittoria per Sergio Ramos: “Il lavoro e la perseveranza danno sempre i loro frutti”

Grande debutto per Sergio Ramos nel calcio messicano. Il Monterrey, infatti, ha vinto e convinto per 3-1 contro l’Atletico San Luis, grazie alla doppietta di Berterame e alla rete di Torres. Un esordio importante per lo spagnolo che è partito titolare ed è rimasto in campo fino al minuto 81, quando ha lasciato il campo per fare spazio a Lucas Ocampos. Inoltre, in un paio di occasioni l’ex Real Madrid è andato molto vicino al gol. Lo stesso Sergio, al termine della gara, ha commentato la partita tramite un post su Instagram: “Dopo un pò di tempo senza scendere in campo, sono felice ed emozionato per l’esordio e la vittoria. Il lavoro e la perseveranza danno sempre i loro frutti”.

FOTO: Instagram Sergio Ramos