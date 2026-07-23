Debutti opposti in MLS: Griezmann subito in gol, Lewandowski a secco

23/07/2026 | 09:50:04

La Major League Soccer, massima serie calcistica degli Stati Uniti, ha riaperto i battenti dopo la pausa legata al Mondiale. Dopo oltre due mesi di stop, è ripartito il campionato all’insegna del divertimento, dei tantissimi gol e di debutti storici.

La sfida più attesa era tra Inter Miami e Chicago Fire. Nella giornata in cui David Beckham, presidente del Miami, annuncia ufficialmente Casemiro come nuovo centrocampista, a prendersi la scena non è Messi, a riposo dopo lo straordinario Mondiale, ma il compagno di mille battaglie Luis Suarez, autore di una doppietta. Dall’altra parte c’era fermento per il debutto di Robert Lewandowski, passato nella squadra di Chicago dopo aver vinto tutto in Europa. Il polacco, però, non ha trovato la gioia personale, venendo sostituito al 62′ minuto.

Esordio con gol, invece, per Le Petit Diable Antoine Griezmann, con il suo Orlando City. La squadra in cui giocò Kakà ha demolito 0-4 i San Jose Earthquakes, fermi al secondo posto nella West Conference. L’ex fantasista dell’Atlético Madrid ha subito preso in mano le redini della squadra, trascinandola alla vittoria.

Foto: Instagram Orlando City