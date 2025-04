Debacle Real, l’Arsenal vince anche al Bernabeu e vola in semifinale. Sfiderà il PSG

Altro che remuntada. Il Real Madrid perde anche al Bernabeu contro l’Arsenal (2-1) e saluta la Champions. In semifinale ci va con merito l’Arsenal, sfiderà il PSG.

Il Real parte fortissimo come prevedibile. Potenziali occasioni dei blancos ma i più pericolosi sono i Gunners con le conclusioni di Saka e Martinelli. Al 19′, chance clamorosa per i Gunners, viene assegnato un calcio di rigore. Dagli 11 metri va Saka che prova un cucchiaio pessimo. Para Courtois. Al 23′, il rigore viene assegnato al Real Madrid. Dopo una lunga revisione, il rigore non viene assegnato, anche giustamente, tra le proteste del Bernabeu. Vengono assegnati 7 minuti di recupero. Il Real non riesce a sbloccare la gara, l’Arsenal per ora controlla il 3-0 dell’andata.

Nella ripresa, la pressione del Real Madrid non è quella che volevano i tifosi. Il Bernabeu fischia. L’Arsenal ci crede, nelle ripartenze sa che può fare male. Al 65′ arriva il vantaggio dei Gunners. Saka, imbeccato splendidamente, scavalca Courtois con un pallonetto. Vantaggio Arsenal, Real al tappeto. Ma che ha una reazione, al 67′ è Vinicius a pareggiare immediatamente, riaccendendo il Bernabeu. Real che perde anche Mbappè al 73′, problemi alla caviglia per lui, entra Brahim Diaz. Assalto del Real, per vincere almeno, ma i blancos non riescono a trovare la rete. Rete che trova Martinelli al 93′, in contropiede, per scrivere la parola fine e regalare all’Arsenal anche la prestigiosa vittoria al Bernabeu. Finisce 2-1 per i Gunners, che dopo 16 anni tornano in semifinale di Champions.

Foto: sito Arsenal