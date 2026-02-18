Debacle Inter: il Bodo/Glimt vince 3-1 l’andata dei playoff

18/02/2026 | 22:53:13

Ancora una serata amara per il calcio italiano in Champions. Dopo le sconfitte di Juve e Atalanta, cade anche l’Inter in casa del Bodo Glimt. I padroni di casa si impongono con in clamoroso 3-1.

Bodo/Glimt che parte bene e la sblocca al 20′. Bella azione in transizione dei padroni di casa guidata da Bjorkan e Hogh e conclusa da Fet con un bell’inserimento e un tiro fulmineo da distanza ravvicinata dopo tocco di tacco dello stesso Hogh. Risponde l’Inter e al 26′ palo di Darmian! L’esterno arriva di gran carriera sul cross da sinistra di Carlos Augusto che non trova le punte, tiro di controbalzo di collo esterno che centra in pieno il legno. Alla mezz’ora, pareggia l’Inter. Cross di Darmian, Carlos Augusto lotta in area, la palla resta nella zona di nessuno, irrompe Pio Esposito e pareggia per l’1-1. Proteste del Bodo per un possibile fallo di mano dell’attaccante, ma dopo un controllo la rete viene convalidata.

Primo tempo che si chiude 1-1 ma Bodo che protesta per la rete del pareggio nerazzurra, viziata da un fallo di mano.

Dopo 50 secondi, chance clamorosa dell’Inter, Lautaro colpisce un palo clamoroso. L’Inter sembra avere la gara in controllo. Al 61′, primo cambio per l’Inter: zoppica Lautaro Martinez, al suo posto dentro Thuram.

Al 61′, nuovo vantaggio del Bolo. La difesa nerazzurra sbaglia le misure lasciando Hogh con troppo spazio per servire l’ex milanista Hauge che con una botta di potenza mette il pallone sotto la traversa. Al 64′ clamoroso 3-1 del Bodo. Il tridente offensivo con l’aiuto di Fet orchestra l’azione che Blomberg finalizza con l’assist per Hogh che a porta sguarnita firma la terza rete. Finisce 3-1 per i padroni di casa. Servirà un’altra Inter a Milano per ribaltare la gara.

Foto: sito Inter