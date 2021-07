Depay: “Un sogno giocare per il Barcellona, alla fine i desideri si avverano”

Memphis Depay, attaccante del Barcellona. come riporta Mundo Deportivo, in un’intervista con l’influencer Elsa Majimbo nella sezione Instagram ‘Beadtime with Elsa’, si è soffermato sul suo approdo in blaugrana. “La mia carriera è un viaggio e a essa mi dedico da quando ero molto giovane. A volte si vede la parte oscura, ma alla fine ne vale la pena, si raggiunge un livello in cui i sogni si avverano. Come sta accadendo ora, quando posso realizzare un sogno giocando per il Barcellona. Cose del genere valgono la pena”.

FOTO: Twitter Barcellona