De Zerbi: “Vogliamo trovare continuità. Non mi aspettavo un Defrel così forte”

Alla vigilia della sfida tra il suo Sassuolo e il Parma, il tecnico neroverde Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa: “Vogliamo fare punti in trasferta. Domani è una partita importante non per le sconfitte avvenute, ma perché vogliamo dare continuità di risultati. Il far gol nella mia testa vale quanto non prenderli. Non giochiamo per fare tanti gol e per concedere e subire tante occasioni, ci alleniamo con la finalità di crearne tante e subirne poche. Tanti giocatori non sono in condizione per fare tre partite in sette giorni e non dobbiamo fare danni. Non pensavo che Defrel fosse così forte. È una scoperta per me ed è un acquisto strepitoso per il Sassuolo. Vediamo. A Roma non doveva giocare dall’inizio, poi considerando tante cose l’ho messo dentro e ha fatto 90 minuti, con la SPAL ha fatto più di 80 minuti e non so se corriamo un rischio facendolo giocare tre gare così vicine. Marlon e Bourabia vengono in panchina, Djuricic ancora no. Voglio avere l’imbarazzo della scelta in ogni partita e non voglio averli in infermeria. Potevamo prevedere il rientro tardivo di Bourabia perché ha disputato la Coppa d’Africa. Avevo ipotizzato che sarebbe stato pronto a ottobre e poco ci manca, anche perché a Torino ha giocato per necessità. Boga può essere utile in tutte le partite perché ha giocata nel breve e nel lungo, è un titolare. Forse è meno pronto rispetto agli altri tre, ma è forte. Con la Spal avevamo sei nuovi e non è facile arrivare a giocare in maniera collaudata mettendone dentro così tanti. Si aspetta sempre un’esplosione di Berardi perché gioca nel Sassuolo, se giocasse in una piazza dove c’è più stampa, più seguito, avrebbe un’altra cassa di risonanza. Io ero contento di lui già l’anno scorso quando non era così determinante nei gol, lo sono a maggior ragione quest’anno. Il bello di Berardi è la rincorsa all’ultimo minuto sulla bandierina“.

Foto: twitter Sassuolo