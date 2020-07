De Zerbi: “Vogliamo misurarci con l’ambizione. Questa era una partita spartiacque”

Intervenuto ai microfoni di SKY Sport, Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha così commentato il successo contro il Lecce: “Ci perdiamo a volte in un bicchiere d’acqua. Stavamo facendo bene e poi con due palloni forzati davanti ci perdiamo un po’ da soli. Devo fare i complimenti al Lecce per la partita giocata a viso aperto, non abbiamo fatto male. Era una partita spartiacque per noi, contava fare i tre punti per la salvezza per poi poter fare un altro campionato. Vogliamo trovarci un posto al tavolo dei più forti, possiamo mettere in difficoltà tutti. Vogliamo misurarci con l’ambizione. Abbiamo un attacco da grandi e una difesa da piccola nei numeri, dobbiamo mettere la stessa voglia di far gol quando difendiamo. Rinnovo? La cosa scatenante è che questa squadra non ha dato ancora tutto, mi diverto ad allenarli. Questa è una squadra che migliora perché giovane e forte. Anche se mi avesse chiamato qualcuno sarei rimasto comunque a Sassuolo. Sono felice qua, è una società seria e non capisco dove dovrei andare.”

Foto: profilo Twitter ufficiale US Sassuolo