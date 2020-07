De Zerbi: “Vittoria importante e meritata. Sono fortunato ad avere questi giocatori”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con la Lazio, Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha così parlato: “Vittoria importante e meritata. Potevamo andare in vantaggio al primo tempo, ma alla fine è bello anche così. Sono fortunato ad avere questi giocatori, oggi ne ho cambiati nove e il risultato non è cambiato. È merito loro e della società. Ora non ci dobbiamo accontentare: con più convinzione avremmo vinto di più.”

Foto: profilo Twitter ufficiale US Sassuolo