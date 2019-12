De Zerbi: “Vittoria che vale doppio. Commosso per l’accoglienza a Brescia”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 2-0 in casa del Brescia: “Arrivata la vittoria su un campo difficilissimo, che conosco bene. E il Brescia di Corini è davvero complicato da affrontare, per cui ritengo sia un successo che per noi vale doppio. Non era un match da giocare solo con la palla, ma anche col cervello, oggi ancora di più: affrontavamo un club blasonato con un pubblico importante, mi ero raccomandato che non arrivassero cali. Non dobbiamo mollare, tra pochi giorni si dovrà tornare già in campo. I cori della Curva Nord? Mi sono un po’ commosso, ci sono tanti amici miei: sono nato a 100 metri da questo stadio, vedo le partite del Brescia da quando avevo 8-9 anni, grazie a mio padre che mi portava. Sono contento per i cori, pareggiano quelli che ricevo in contrapposizione dai tifosi dell’Atalanta (ride, ndr)”, ha chiuso De Zerbi.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo