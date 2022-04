De Zerbi vince il premio Bearzot: “Un onore rappresentare l’Italia all’estero”

È Roberto De Zerbi il vincitore dell’XI edizione del Premio Nazionale Enzo Bearzot 2022. L’attuale tecnico dello Shakhtar è stato votato da una giuria, con il presidente della FIGC, Gabriele Gravina: “È un premio prestigioso che mi rende molto felice in un momento difficile – ha commentato De Zerbi che sarà premiato il 16 maggio al Coni -. È un orgoglio per me rappresentare l’Italia all’estero e spero di aver espresso nel mio piccolo e con professionalità valori come solidarietà e altruismo che da sempre caratterizzano il nostro paese” le sue parole al sito ufficiale della FIGC.

Foto: Twitter Shakhtar