De Zerbi: “Troppe critiche per 31 punti. Piatek? Può diventare uno dei primi 5 attaccanti al mondo”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di San Siro contro il Milan: “Giocare davanti a 60mila non è come giocare davanti a 5 o 10mila, è un privilegio e spero sia uno stimolo per tutti per fare un grande risultato. E’ vero che non vinciamo tanto ultimamente, ma è così per molte squadre, bisogna dare il giusto valore a quanto fatto, sapendo che potevamo fare di più, ma che quello che è stato fatto fino ad oggi è stato fatto bene. Il Parma perde 4-0 col Napoli e lo stadio è in festa, a Sassuolo si pareggia con la Spal, si hanno 31 punti e ci sono fischi, c’è qualcosa che non è stato spiegato bene. Avevamo forse fatto gli occhi per qualcosa di più, ma abbiamo 31 punti e ad oggi abbiamo fatto un campionato importante. Il Milan? Ha Piatek che secondo me può diventare uno dei primi 5 attaccanti al mondo, poi ne ha tanti altri”.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo