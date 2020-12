De Zerbi: “Torneremo a essere brillanti. Se non lo faremo, alla lunga la pagheremo”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha commentato la vittoria sofferta contro il Benevento ai microfoni di Sky. Queste le sue parole: “Non stiamo benissimo, siamo in sofferenza sul piano fisico e atletico, mancano giocatori importanti, ma ci aggrappiamo con le unghie alle prime posizioni. Nel primo tempo siamo andati meglio rispetto alle ultime: creare gioco e occasioni con il Benevento non è mai semplice. Ci sono momenti in cui non sei brillantissimo, torneremo a essere brillanti, stiamo crescendo e dall’infermeria stanno tornando giocatori importanti. Esserci mentalmente per noi che siamo una piccola squadra è determinante. Djuricic ha fatto bene nel ruolo di prima punta per le sue caratteristiche, non è al massimo della forma neanche lui, così come Raspadori. Mercoledì a Firenze dobbiamo migliorare nel gioco. Se non torniamo a essere i soliti alla lunga la pagheremo, ma questo lo sanno anche i calciatori. Ci sta che a Roma in superiorità numerica una squadra come il Sassuolo non vinca. Siamo ambiziosi, vogliamo migliorare il piazzamento ma non dobbiamo dimenticarci che tre anni fa siamo partiti con tanti giovani. Siamo ancora giovani, me compreso. Non voglio far arrivare troppa pressione ai ragazzi. Dobbiamo divertirci e migliorarci, puntando al massimo. Paolo Rossi? Ero piccolo nell’82, ma già il suo nome dice tutto. In questo periodo, dopo Maradona, abbiamo affrontato perdite pesanti per chi è della mia generazione. Parliamo di calciatori che hanno lasciato di più rispetto a quello che hanno fatto in campo”

Foto: Twitter Sassuolo