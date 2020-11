De Zerbi su Guardiola: “Ha cambiato il calcio, non puoi giudicarlo dal numero di Champions vinte”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, in un’intervista rilasciata a Fanatik, ha parlato tra le altre cose di Guardiola e Marcelo Bielsa. Queste le parole del tecnico neroverde: “Guardiola e Bielsa sono gli allenatori che amo di più, in maniera diversa ovviamente. Guardiola per il modo in cui studia, per come le sue squadre giocano e per tutto quello che ha fatto per il movimento calcistico. Non si può giudicare Pep per il numero delle Champions vinte. Lo giudichi per il modo in cui la sua squadra gioca, lui ha cambiato il calcio. Mentre Bielsa per il coraggio che trasmette alle sue squadre.”

Foto: twitter Sassuolo