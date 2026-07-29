De Zerbi su Bergvall: “Vorrei rimanesse con noi, ma non ho intenzione di obbligare nessuno”

29/07/2026 | 19:36:12

Roberto De Zerbi, a margine dell’amichevole terminata 1-1 contro il Sydney FC, ha parlato della situazione delicata legata al calciomercato del calciatore svedese Lucas Bergvall.

Le parole del bresciano: “Sono sempre molto chiaro con lui. Vorrei che rimanesse con noi. Penso che sia potenzialmente un top, top, top player. Ma poi non voglio obbligare nessuno a restare. Il Tottenham è già, senza di me, un club di alto livello e non siamo per convincere nessuno a rimanere. Può trovare spazio se rimane con noi. La competizione all’interno dei giocatori sarà molto forte perché siamo il Tottenham e dobbiamo costruire una squadra forte. Non solo 11 giocatori. Il calcio sta andando in una direzione chiara: per competere per i posti più alti in classifica, devi gestire 22, 23, 24 giocatori. Non voglio 24, ma 21, 22, di alto livello, di sicuro”.

Foto: Instagram Tottenham