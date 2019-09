De Zerbi: “Spal squadra solida ed esperta. Non cambio modulo come un paio di scarpe”

Roberto De Zerbi ha presentato in conferenza stampa la partita tra il suo Sassuolo e la Spal, valida per la quarta giornata di Serie A: “Abbiamo fatto una settimana brutta, un po’ di rabbia, di pensieri sulla sconfitta, ma non dobbiamo esser condizionati riguardo la voglia di proporre calcio. Essendo una squadra composta da persone con cervello, è normale soffrire quando l’esame non va bene. Tutti ci mettiamo sul banco degli imputati, io per primo. Ci sta perdere, anche malamente, ma non bisogna più commettere questi errori. La Spal è una squadra solida, esperta e organizzata, che gioca assieme da tanto tempo. Marlon non sarà a disposizione. Djuricic non lo era neanche a Roma. Bourabia non ci sarà. Magnanelli rientra e partirà dalla panchina. Sulle scelte che non saranno condizionate dal prossimo match contro il Parma, siamo concentrati sulla gara di domani. Per me Berardi non è una sorpresa, le prestazioni le aveva fatte anche l’anno scorso e ha qualità infinite. Quest’anno è un po’ più lucido, più fortunato, sta giocando vicino alla porta. Il gol non gli è nato adesso, lo ha sempre avuto. Ora è avvantaggiato dalla presenza di Caputo, ma possono fare ancora meglio, possono essere più bravi a leggere delle situazioni in pressione. Ma questo è un lavoro che verrà col tempo. Toljan è un calciatore forte che ha pagato l’inizio per una questione di lingua, di adattamento a un altro ambiente. Anche in allenamento aveva fatto bene. Così come Muldur che ha un altro carattere ed è entrato subito in maniera più forte rispetto a Toljan. Ma sono due giocatori forti. Cambio di modulo? Sono qui da un anno e qualche mese. Uno non cambia perché si cambia le scarpe la mattina e decide di che colore metterle. A volte va bene, altre no. L’allenatore fa le scelte prima. Andiamo avanti secondo quella che è l’idea comune, cercando di creare tanto e subire poco, più o meno giocheremo come sempre“.

Foto: twitter Sassuolo