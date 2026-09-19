De Zerbi: “Siamo troppo fragili, mi assumo le responsabilità di questo momento”

19/09/2026 | 17:24:05

Roberto De Zerbi ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta contro l’Aston Villa: “Siamo troppo fragili. Nel secondo tempo abbiamo segnato un gol in fuorigioco, poi abbiamo subito il secondo. È difficile spiegare questa sconfitta e questo momento. Dobbiamo diventare più forti, perché il calcio non si riduce a 90 minuti di possesso palla: non si tratta di giocare nella metà campo avversaria, non si tratta di creare occasioni. A volte bisogna difendere ed essere forti. Sto lavorando per costruire quella fiducia. Siamo in un club che la scorsa stagione non lottava per un posto in Champions League o per vincere la Premier League, ma dobbiamo fare di più, mi assumo la responsabilità di questo momento”.

foto x tottenham