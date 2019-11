De Zerbi: “Siamo sulla buona strada, non capisco la preoccupazione. Caputo? Fondamentale”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria nel derby contro il Bologna. Ecco le sue parole: “Oggi sono davvero contento per tutto, prestazione e risultato. Stiamo migliorando e vogliamo anche fare meglio di stasera, però non è giusto che il Sassuolo con 10 punti e una partita in meno venisse giudicato meno bene di un Bologna con due punti in più. Siamo sulla buona strada, non capisco da dove deriva tutta questa preoccupazione. Caputo? Sono felice per lui perché so che nel calcio ci sono i momenti e per noi non era facile. Lo chiamavo per convincerlo? Ho una buona tariffa telefonica, ci ho messo un po’… (ride, ndr). Per noi è un giocatore fondamentale, sono felice di come sta lavorando. Defrel? Abbiamo attaccanti di valore importantissimo, credo in Defrel. Tutti gli attaccanti sono sempre in ballottaggio quindi bisogna accettare le scelte”, ha chiuso De Zerbi.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo