De Zerbi: “Siamo entrati in campo con troppo rispetto per la Juventus. Mi danno fastidio i tre gol”

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato al termine della sfida pareggiata contro la Juventus per 3-3. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Non sono contento dei primi quindici minuti, abbiamo vissuto il pregara troppo intensamente e non in modo spensierato. Siamo entrati contratti e con troppo rispetto della Juventus. E mi danno fastidio anche i tre gol presi: il gol di Higuain su Pjanic è un’azione che facevano sempre Valdifiori e Maccarone”.

FOTO: Zimbio